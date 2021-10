Les experts-comptables en campagne

Cette campagne met en exergue « le rôle de l'expert-comptable, sa passion pour son métier, son professionnalisme, sa fiabilité », mais aussi son rôle de conseil auprès des chefs d'entreprise.

Le premier épisode de cette saga insiste sur l'accompagnement personnalisé lors de la mise en place du prélèvement à la source. D'autres rendez-vous suivront en 2019. Février sera le mois d'un focus sur la création et la transmission d'entreprises ; septembre celui d'un dernier opus consacré à la transition numérique.

A travers cette campagne de communication, les experts-comptables veulent s'imposer « comme un allié indispensable du chef d'entreprise pour l'aider à gérer et développer sa société ». Elle a par ailleurs vocation à renouveler l'image de la profession, aussi bien auprès des TPE-PME que du grand public...

La campagne de communication s'est émancipée sur les principales chaînes de télévision (France 2, Canal +, BFM), mais en aussi en radio sur BFM et Europe 1, dans la presse nationale et en digital, notamment sur les réseaux sociaux.

À propos des experts-comptables :

L'Ordre des experts-comptables rassemble 21 000 professionnels, 130 000 collaborateurs et 6 000 experts-comptables stagiaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Economie et des Finances, l'Ordre des experts-comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, et le développement de la profession française d'expert-comptable. Il veille, par ailleurs, au respect de la déontologie, de la qualité et de la discipline professionnelle.