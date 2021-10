Les experts-comptables amplifient leurs investissements socialement responsables

« Aujourd'hui et plus que jamais, notre rôle, en tant qu'organisme de Sécurité sociale, est de participer positivement aux grands enjeux sociétaux et environnementaux et d'accompagner des projets de développement durable, tout en assurant nos engagements », explique Frédéric Rogier, président de la Cavec.

La Cavec vient ainsi de souscrire au Fonds Green & Impact Bond France d'Homa Capital à hauteur de 20 millions d'euros. Ce fonds cherche à concilier une performance financière et sociétale en sélectionnant des obligations, privées ou publiques, respectant les Green Bond Principles (GBP) venant au financement de projets ayant un impact environnemental favorable en France.

Depuis son lancement, les projets financés par le fonds :

couvrent 13 des 17 objectifs de Développement Durable mis en place par les Nations Unies et couvrent divers domaines (transports, immobilier vert, médico-social,développement durable... ) ;

créent plus de 15 000 emplois directs ;

permettent d'éviter l'émission de plus de 16 millions de tonnes de CO2 par an.

En cette période économique particulièrement contrainte, le fonds a souscrit également des obligations « Covid-19 » pour soutenir des projets de relance écologiques et solidaires.

Cette démarche d'investissements responsables a été entreprise par la Cavec depuis de nombreuses années. A titre d'exemple, elle a déjà investi dans un fonds permettant d'accompagner les projets de transformations urbaines dans le cadre du développement des infrastructures du Grand Paris ainsi que dans un fonds ayant vocation à investir au capital de sociétés spécialisées dans l'équipement à la personne au travers de marques historiques françaises réputées. Cette stratégie se définit également dans ses placements immobiliers, en intégrant la loi de transition énergétique pour les 20 000 m2 que représente son parc immobilier.