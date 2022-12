Les Établis : l’atelier – café parisien dédié à la réparation multi objets

Dans un contexte inflationniste et d’urgence écologique, beaucoup de Français décident de consommer différemment. Selon une étude récente menée par Yougov, 1 Français sur 3 offre une seconde vie à ses appareils électroniques en les recyclant. C’est précisément l’objectif du projet Les Établis. Installée au cœur de Paris, dans le III° arrondissement, Les Établis est une jeune entreprise avec un concept simple : proposer des réparations sur les objets du quotidien, autour d’un café ou autre boisson. Sont présents sur place tous les corps de métiers nécessaires aux réparations diverses. Les deux co-fondatrices ont fédéré plus d'une quinzaine d'artisans spécialisés dans le cuir, le textile, les bijoux, le matériel photo ... "Savoir-faire et le faire savoir", tel est le concept des Établis pour mettre en lumière l'artisanat et la noblesse du travail manuel dans ce nouveau lieu de seconde vie.

Deux types de prises en charge possibles

Chacun peut ainsi apporter ses objets endommagés. Afin de faciliter la prise en charge, deux catégories ont été mises en place. Sur les objets non artisanaux (appareils électriques, petit électroménager...) une prise en charge sera faite. Un devis est ensuite envoyé au client une fois la panne identifiée et le prix de la réparation déterminé. La réparation est lancée lorsque le client accepte le devis. Ces réparations sont garanties trois mois.

Concernant les objets artisanaux (sacs, mobilier, horlogerie, bijouterie, vêtements...), un devis est transmis au client quelques jours après. Si celui-ci est accepté, un acompte de 30 % lui est demandé pour lancer la réparation.

Un projet lauréat

L’atelier – café Les Établis participe à l’économie circulaire et valorise l’artisanat. Il est lauréat du budget participatif de la mairie de Paris et de celui d’Ile de France en 2021. Il intègre les principes d’une consommation vertueuse et répond à une demande forte des Parisiens qui n'avaient pas de lieu centralisant toutes les réparations de leurs objets du quotidien.

Sur plus de 2000 propositions déposées, seules 217 ont été retenues par la ville dont 13 finalement votées par les Parisiens pour la zone Paris-centre (1er, 2e,3e, 4e arrondissements)

Dans l’optique de promouvoir une consommation responsable et d’être aussi un lieu de partage, les Établis proposent également une boutique de vêtements issus le plus souvent de filières écoresponsables ainsi qu'un café avec des produits sourcés, ouverte toute la journée.

Infos pratiques : 73 rue de Beaubourg 75003, Paris. Ouvert du mardi au samedi de 10H00 à 19H00. Site internet : https://les-etablis.com