Les « Entretiens du jeudi » du CIP, des rendez-vous gratuits et confidentiels pour les entreprises

Les CIP proposent, sous l'intitulé « Entretiens du Jeudi », des rendez-vous gratuits et confidentiels avec une équipe de bénévoles : un expert-comptable/commissaire aux comptes, un avocat et un ancien juge du Tribunal de commerce). En raison de l'épidémie de Covid-19, ces rendez-vous sont proposés en visioconférence.

L'objectif est de permettre aux dirigeants qui rencontrent des difficultés, d'être écoutés et orientés vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation, avec une couverture de tout le territoire national.

Dans le contexte actuel, les experts bénévoles du CIP ont pour mission d'aider les dirigeants à y voir plus clair face aux nombreuses mesures d'aides déployées par l'Etat, de les orienter vers les dispositifs répondants à leurs besoins, après avoir évoqué leurs difficultés, et de leur proposer un espace d'espace.

Aujourd'hui, le dirigeant qui souhaite se tourner vers ce dispositif envoie un mail à l'adresse cip@cs.experts-comptables.org, pour être rappelé dans les 24 heures et obtenir un rendez-vous auprès d'un CIP actif, qui peut également prendre en charge des entreprises en dehors de son rayonnement territorial habituel, en fonction des demandes.

Formation à la détresse des dirigeants

Face aux conséquences de la crise qui pèsent sur les chefs d'entreprise, le CIP, acteur essentiel de la prévention des difficultés des entreprises depuis 25 ans, a pris conscience de la nécessité de faire évoluer ses missions et de former ses experts bénévoles à la détection de la détresse psychologique des dirigeants qu'ils reçoivent

Pour être également présent sur les plans humain et psychologique, le CIP a noué un partenariat avec l'Aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance psychologique aigüe (Apesa) France qui permet, depuis 2016, aux experts bénévoles de prévenir des problèmes psychologiques tels que le burn-out ou encore des crises suicidaires en détectant la souffrance morale aiguë du dirigeant reçu et de lui proposer une consultation avec un psychologue clinicien.

Le chef d'entreprise qui accepte cette aide peut alors bénéficier de ce soutien psychologique gratuit.

« Les conséquences psychologiques de la crise ne doivent pas être négligées car les patrons sont les premiers à sentir les effets du ralentissement économique ou de l'arrêt de leur activité, ce qui accentue les pressions auxquelles ils sont soumis. Afin de répondre à cette détresse, le CIP National et l'ensemble de ses CIP Territoriaux, se sont donc naturellement mobilisés pour les accueillir à distance, les orienter et continuer ainsi leurs Entretiens. L'objectif est de leur permettre de trouver les solutions les plus efficaces pour faire face à leurs difficultés actuelles. Mais nous pensons également à l'avenir puisque le redémarrage de l'économie ne se fera pas sans obstacles : paiement des charges reportées, crédits garantis par l'État à rembourser, délais de paiement rallongés, etc. L'Entretien gratuit et confidentiel avec les experts bénévoles du CIP sera alors une aide précieuse. » précise William Nahum, président du CIP National.