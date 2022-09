Les enjeux de la digitalisation pour le marché français des RH, selon PeopleSpheres

Le marché des ressources humaines est en constante évolution. En effet, il doit s’adapter à la vie des entreprises et aux phénomènes sociétaux qui les impactent (Covid, quiet quitting, grande démission, pénurie des talents, flexibilité du travail, etc). La dernière innovation en date pour les ressources humaines est l’arrivée des plateformes. À l’instar d’Airbnb ou de Booking, elles permettent d’intégrer la multitude des outils/logiciels utilisés par une entreprise au sein d’un même écosystème. Comment cette innovation s’intègre dans l’évolution du marché des RH ? Pourquoi les plateformes séduisent-elles autant ? Comment s’assurer que les ressources humaines restent « humaines » ? Quid de la gestion des data et de la souveraineté numérique ?

Un marché du logiciel RH / SIRH en plein essor

Selon une étude conduite par Markess, le marché du logiciel RH représente 3, 4 milliards d’euros en 2021 sur le marché français, soit 6 % de croissance estimée entre 2021 et 2024. Depuis quelques années, le secteur connait de nombreuses mutations : nouveaux modes de travail (nomade, télétravail, hybride, etc.), gestion du temps, des coûts et des tensions sur le marché du travail (quiet quitting, grande démission, pénurie des talents, rétention des talents, etc.). Pour répondre à ces problématiques, on a vu apparaître sur le marché beaucoup de logiciels hyperspécialisés, chacun répondant à un besoin très spécifique des entreprises : gestion de la paie, des congés, de l’attribution des bureaux, etc. Les entreprises ont donc tendance à multiplier les outils pour gérer tous ces paramètres et les responsables des ressources humaines doivent souvent ressaisir les mêmes informations dans plusieurs de ces logiciels non connectés entre eux. Pour résoudre ce problème, certains mastodontes internationaux proposent des logiciels full-in, cependant ces derniers ont du mal à s’adapter aux spécificités des sociétés.

L’engouement pour les plateformes RH se confirme

Des secteurs comme l’hôtellerie ou le tourisme ont été confrontés à ces problématiques et ont vu émerger les plateformes type AirBnB et Booking.com comme solutions pour centraliser en un seul et même endroit une multitude d’offres. Face à ce succès, les entreprises se sont mises à rechercher le même type de solution pour gérer tous leurs outils spécifiques grâce à une seule et même plateforme. Selon le bureau d’études Gartner, les plateformes vont devenir le standard des systèmes d’information des entreprises d’ici 2030. En effet, toutes sont à la recherche d’outils qu’elles peuvent personnaliser selon leurs besoins, tout en restant agiles dans leur utilisation. Les quelques outils full-in qui existent à ce jour sont détenus par de grosses entreprises américaines, ce qui pose la question de la souveraineté des données des entreprises, notamment françaises. Ces dernières se doivent en effet de respecter le RGPD pour protéger leurs données stratégiques et celles de leurs collaborateurs.

Une plateforme française en avance sur son temps

Consciente de ces attentes, l’entreprise française PeopleSpheres a créé une plateforme qui permet aux entreprises d’intégrer l’ensemble de leurs logiciels RH au sein d’un seul et même écosystème. Celles-ci sont donc libres d’ajouter/retirer des outils en fonction de leurs besoins sans que l’utilisation de la plateforme n’en soit altérée. Ainsi les responsables des ressources humaines peuvent se concentrer davantage sur le côté humain de leur métier, en automatisant certaines tâches à moindre valeur ajoutée pour l’entreprise. Grâce à cette plateforme, l’entreprise Provalliance (le n°2 mondial de la coiffure) a par exemple pu rassembler l’ensemble des outils utilisés par ces quelques 3 300 salons et boutiques dans le monde. Ce qui in fine leur a permis un réel gain de temps dans la gestion des données, une meilleure fiabilité des outils, un suivi optimal et une communication plus qualitative avec les 3 000 collaborateurs. De plus, PeopleSpheres a été conçu pour répondre aux nombreuses directives du RGPD permettant à ses clients de ne pas être soumis au Patriot Act américain. Enfin, PeopleSpheres est une entreprise innovante sur ce marché des plateformes RH et compte bien le rester. C’est la raison pour laquelle, l’entreprise est en recherche de partenaires financiers et stratégiques pour accroître son développement national et international.