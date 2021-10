Les employeurs français affichent des intentions d'embauche en hausse

En hausse de 4 %, les intentions d'embauche progressent de 2 points par rapport au trimestre précédent et à la même période en 2017.

Selon l'étude, l'optimisme varie selon les régions. Alors que le Nord et la Région parisienne restent dynamiques, le Centre-Est affiche des perspectives de recrutement qui stagnent. Les chefs d'entreprise de neuf secteurs d'activité sur 10 chercheront à recruter au cours des trois prochains mois. En tête, les employeurs de la construction et surtout de l'agriculture, où les intentions d'embauche ont progressé de 14 points en un an.

« Ce baromètre montre que l'optimisme des chefs d'entreprise s'amplifie, de manière durable et solide, dans la plupart des régions et secteurs », souligne Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup France.

« Deux secteurs se distinguent : la construction d'abord, avec un niveau record de mise en chantiers de logements neufs en 2017, ce qui a bénéficié à l'ensemble de la filière ; l'agriculture ensuite, avec un niveau d'intentions d'embauche élevé, pour le troisième trimestre consécutif. Le secteur bénéficie de la forte hausse de la demande mondiale pour les produits agroalimentaires. »