Les emplois francs facilitent l'embauche dans les quartiers

L'aide financière intervient lors de l'embauche d'un demandeur d'emploi résidant en quartier prioritaire de la ville (QPV) pour un contrat en CDI ou en CDD d'au moins six mois entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2019.

Ce coup de pouce concerne de nombreux quartiers populaires de plusieurs régions comme l'Île-de-France, les Ardennes, le Maine-et-Loire ou encore la Haute-Garonne.

Dans les faits, le dirigeant qui souhaite profiter du dispositif pourra touche 5 000 euros par an sur trois ans pour une embauche en CDI et 2 500 euros par an sur deux ans maximum pour une embauche en CDD d'au moins six mois. Toutes les entreprises et l'ensemble des associations affiliées à l'assurance chômage peuvent recourir aux “emplois francs”.

Mais pour l'instant, ce dispositif ne concerne pas les particuliers employeurs et les employeurs publics (établissements publics administratifs, établissements publics industriels et commerciaux et les sociétés d'économie mixte.