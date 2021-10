Les embauches poursuivent leur baisse en octobre.

En recul de 0,8 % sur trois mois, ces déclarations aux Urssaf des entreprises du secteur privé marquent cependant un "palier" après le "fort repli observé entre mi-2011 et juin 2012", observe l'organisme. Par ailleurs, avec un décalage d'un mois sur les chiffres des embauches, l'emploi dans les entreprises de plus de neuf salariés déclarant mensuellement leurs cotisations a légèrement baissé en septembre (-0,3 % sur trois mois). Pour l'emploi intérimaire, "la baisse semble s'accentuer" en septembre (-2,9 % sur trois mois, -8,7 % sur un an), note l'Acoss. Sur l'ensemble du secteur privé, les effectifs ont baissé de 0,1 % au deuxième trimestre (en glissement trimestriel et annuel), alors que dans le même temps la masse salariale (salaires et cotisations) augmentait de 0,5 % (+2,4 % sur un an).

Enfin, le nombre de procédures collectives touchant les entreprises est resté stable au troisième trimestre, après une forte baisse le trimestre précédent. Le taux de cotisations impayées par les entreprises en fin de mois continuent eux à augmenter en octobre (à 1,42 %), comme celui des échéances à 30 (1,06 %) et 90 jours (0,78 %).