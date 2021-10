Les élus répondent au rapport du Conseil Parisien de la Jeunesse sur la COP21

Le Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) est une instance de démocratie participative, créée en 2003, qui permet aux jeunes de 15 à 30 ans de s’engager pour Paris et son avenir, d’organiser des actions citoyennes et d’être associés aux projets portés par la municipalité.

Le CPJ est par exemple saisi officiellement chaque année par la Maire de Paris, qui l’associe pleinement aux concertations menées par la Ville. La Maire lui demande aussi régulièrement de rendre des avis et de faire des propositions sur des thèmes d’actualité ou de société, ayant trait à la vie parisienne, notamment pour la préparation de la COP21.



Dans un rapport intitulé « Mobiliser et associer les jeunes en amont et pendant la COP21 », remis cette semaine à Anne Hidalgo, le CPJ formule douze propositions concrètes, organisées autour de trois axes : communication, concertation et mobilisation. Un travail de qualité, salué par la Maire de Paris et son adjointe Pauline Véron.



L’Exécutif parisien a décidé d’en retenir plusieurs éléments, dont l’organisation d’une campagne de communication et de participation dédiée aux jeunes, qui s’intitulera « 30 jours pour le Climat ». La Ville soutiendra également le CPJ dans sa participation à la Conférence of Youth (COY11), qui se tiendra du 26 au 28 novembre, et dans sa campagne de mobilisation des jeunes pour la Marche pour le climat, organisée le 29 novembre.