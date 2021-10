Les élus parisiens autorisent deux aires d'accueil pour les gens du voyage

La création de ces deux aires, de 0,53ha au bois de Vincennes et 0,67ha au bois de Boulogne, devrait coûter 10 millions d'euros. Elle devra encore recevoir différentes autorisations administratives. Les élus EELV du Conseil de Paris se sont félicités de ce vote et du fait que la Ville ait "fait évoluer les projets dans le sens d'une meilleure intégration paysagère". La conseillère de Paris UMP Valérie Montandon a au contraire accusé la Ville de "remettre en cause la protection du bois de Vincennes". "Le bois de Vincennes est un site classé et ne doit plus être considéré comme une réserve foncière par la ville de Paris", a-t-elle déclaré.