Les éleveurs inquiets de la négociation sur les prix

Les négociations commerciales entre industriels et grande distribution pour fixer les tarifs des produits en 2013 "se déroulent dans un contexte de grande tension et n'aboutissent pas", ont-ils expliqué dans cette lettre cosignée par les présidents de la FNSEA, des Jeunes agriculteurs, de Coop de France, des Fédérations nationales bovine, porcine et laitière et de l'aviculture.

La lettre est destinée au ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, et à l'ensemble des enseignes de la grande distribution.

"La grande distribution n'a pas l'air prête à accepter des hausses de prix", a indiqué Henri Brichart, vice-président de la FNSEA "alors que les coûts alimentaires de l'élevage ont progressé de 30 % pour l'année 2012".

"Les clignotants sont au rouge", ont rappelé les syndicats agricoles pour qui il est urgent d'intégrer les hausses des coûts de production des éleveurs dans les négociations en cours. En mai 2011, agriculteurs, industriels et distributeurs s'étaient mis d'accord sur un dispositif permettant de répercuter l'envolée des matières premières sur les prix de la viande.

Chaque année, l'ensemble des tarifs des produits vendus en grande surface doit être négocié avant la fin février.