Les éditeurs juridiques multiplient les offres gratuites pour faciliter le confinement

Bien que cette démarche ait avant tout une visée commerciale, elle permet aussi d'aider à maintenir l'économique en soutenant les professionnels du droit dans leurs tâches quotidiennes.

On relève que la plupart des solutions utilisées par ces derniers, habituellement restreintes à des connexions internes aux cabinets d'avocats et aux directions juridiques abonnés pour des sommes parfois très conséquentes, sont exceptionnellement en accès libre « jusqu'à fin avril » ou « jusqu'à la fin de l'épisode de Covid-19 ».

C'est ainsi le cas des offres LexisActu et Lexis360 de LexisNexis, tout comme "Dalloz actualité" "Dalloz avocats" des Editions Dalloz, d'"Actualités du droit" de Wolters Kluwer, ou bien du Navis des Editions Francis Lefebvre, ou encore des contenus Lexbase, Droit et Patrimoine, et Lextenso.