Les écoles et les entreprises françaises dans le top 10 mondial de la Tech

Le classement des écoles et des entreprises a ensuite été calculé grâce à la moyenne des scores obtenus par les 5 meilleurs joueurs représentant chaque établissement. Plus de 145 entreprises et 200 écoles ont joué au coude à coude.

7 écoles françaises se hissent dans le Top 10 mondial des écoles de la tech

A travers ses événements, CodinGame permet aux développeurs de s'initier à la programmation d'Intelligence Artificielle de manière amusante, sans perdre de temps avec la théorie. Les rendus graphiques dignes de jeux vidéo offrent une expérience totalement immersive pour les participants qui peuvent voir leur code prendre vie.

Pour Nicolas Sicard, directeur des études d'Efrei Paris : « Ce format de compétition est très intéressant et nous essayons autant que possible de favoriser la participation de nos étudiants à ce type d'épreuves. D'une part, l'apprentissage par le jeu est très efficace. C'est aussi (et surtout) une occasion supplémentaire et originale pour nos élèves de confronter la théorie de l'apprentissage à un terrain d'expérimentation au périmètre connu et de voir comment d'autres s'y prennent pour aborder un même sujet. Nous stimulons quotidiennement l'ouverture et l'échange entre nos étudiants, nos enseignants et les professionnels en dehors de l'école. CodinGame répond pleinement à cette vision ».

6 entreprises françaises dans le top 10 mondial des entreprises

Les entreprises françaises sont celles qui comptent le plus de développeurs talentueux et remportent 6 places sur 10 dans cette prestigieuse sélection.

Dans le classement des entreprises, Thalès remporte la première place, suivie par la Société Générale (3e), Amadeus (5e), CGI (6e), Meritis (9e), et Capital Fund Management (10e).

Le Spring Challenge 2020 n'a pas seulement été l'occasion pour les collaborateurs de ces entreprises, dans la plupart des cas actifs en télétravail dans la conjoncture actuelle, de se retrouver en équipe le temps d'un jeu pour passer un bon moment ensemble, il leur a permis de s'illustrer par leur talent. La société Meritis a notamment exprimé sur les réseaux sociaux sa fierté d'avoir « des collaborateurs motivés et doués en concours de code ».