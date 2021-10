Les dispositifs publics en action

Entre les mesures concernant les aides à l’emploi marchand et non marchand, la formation des demandeurs d’emploi, l’accompagnement des jeunes, celui des licenciements économiques, ou encore l’incitation au retrait d’activité, plus de 70 dispositifs publics d’emploi coexistent actuellement.

À cela s’ajoute une myriade de textes juridiques, d’énoncés normatifs, de décisions réglementaires, de mesures administratives, qui ont des effets directs ou indirects, volontaires ou involontaires, sur les trajectoires sociales et professionnelles des individus.

Le collectif de chercheurs de sept laboratoires à l’origine de cet ouvrage croise l’analyse des dispositifs publics et celle des parcours individuels. Il interroge ainsi les usages des dispositifs qui échappent bien souvent aux intentions initiales de leurs concepteurs. Cette démarche propose un éclairage inédit sur les manières dont les dispositifs publics influencent et transforment les trajectoires professionnelles et personnelles et sont eux-mêmes transformés par ces dernières.