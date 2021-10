Les « discos soupes » au cœur de la Fête des Marchés

A cette occasion, diverses animations sont proposées et de nombreux lots − tels que des tabliers, des économes ou encore des paniers de fruits ou de légumes – sont mis en jeu.

Pendant la Fête des Marchés, les Parisiens pourront également participer à une « disco soupe » le vendredi 31 mai sur le marché Bourse (2e ardt) et le dimanche 2 juin sur le marché Richard Lenoir (11e ardt).



Le principe des « discos soupes » est simple : les volontaires se munissent d’économes et épluchent les fruits et légumes non-utilisés lorsque le marché se termine, sur une musique orchestrée par des DJs. Les soupes réalisées sont ensuite distribuées gratuitement. Paris compte actuellement 71 marchés découverts et 11 marchés couverts, répartis sur l’ensemble du territoire parisien. Afin de valoriser la fraîcheur et la qualité des produits vendus sur ses marchés de proximité, la Ville de Paris organise chaque année des animations conviviales et festives permettant de découvrir ou de redécouvrir les marchés de quartier.