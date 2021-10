Les deux fondatrices de Cuvée Privée récompensées

La fondation s'appuie sur les plus grandes écoles de France pour organiser des concours régionaux Coup de Pouce. À l'issue de la finale du concours organisé aux profits des étudiants HEC Entrepreneurs, trois équipes se sont partagées la dotation de 40 000 euros : Cuvée privée, Mattech et Trusty.

Morgane Suquet et Marie Forget ont co-fondé Cuvée Privée à seulement 24 ans. Cuvée Privée permet d'adopter un rang de vignes et de s'offrir les vins exceptionnels dont ils sont issus. Le processus est simple : le consommateur choisit ses vignes. Il reçoit un premier coffret de bienvenue contenant six bouteilles issues de ces vignes et un certificat d'adoption. Il faut ensuite faire preuve d'un peu de patience afin d'acquérir, un an plus tard, six bouteilles (personnalisées) du millésime suivant.