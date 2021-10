Les Départements franciliens financeront la flèche de la basilique de Saint-Denis

Le projet permettra de restituer à la basilique vieille du XIIIe siècle sa tour et son clocher, démontés en 1847. Le chantier actuellement en cours devrait durer une décennie. Il constitue un des plus grands chantiers patrimoniaux de France impliquant des corps de métiers très spécialisés. A terme, la flèche reconstituée constituera un nouvel atout culturel et touristique pour la Seine-Saint-Denis.

Les présidents des Départements franciliens ont validé à l'unanimité le déblocage de 20 millions d'euros en faveur de ce projet hors normes. Ils ont également sollicité une rencontre avec la ministre de la Culture afin d'entériner cette aide exceptionnelle qui représente environ la moitié du budget estimé de cette reconstruction.