Les défaillances et les sauvegardes en 2013

En 2013, les défaillances en France métropolitaine (redressements et liquidations judiciaires) progressent de 2,4 % sur un an. Pour les fournisseurs, le montant des encours menacés par les défaillances s’alourdit de 6,1 % sur un an, soit une ardoise potentielle de 4,4 milliards d’euros. Le risque pour les partenaires financiers s’envole de 8 %, les encours bancaires des sociétés défaillantes frôlant les 3 milliards d’euros à fin 2013. Seules sept régions sur 22 connaissent un recul en 2013, la Picardie enregistrant la plus forte baisse (-13 %). A l’inverse, les plus fortes croissances sur un an sont notées en Haute-Normandie (+14 %), en Pays-de-Loire et en Corse (+9 % chacune). Huit secteurs d’activités sur 23 voient leurs faillites reculer sur un an. Les hausses les plus fortes sont notées pour les Biens d’équipement du foyer (+14 %), le Bois-Papier-Carton-Imprimerie (+10 %) et l’Energie (+9 %). Structurellement, les entreprises défaillantes restent de petites entités.



97 % sont des TPE, 65,5 % comptant entre 0et 1 salarié et dégageant moins de 500 000 euros de chiffre d’affaires.



75,5 % des faillites ont touché des sociétés commerciales, et parmi elles, le nombre de Grandes Entreprise a progressé de près de 25 %, la tranche des entreprises supérieure à 250 salariés évoluant de 28 %.

Explosion des sauvegardes

En 2013, 1 603 ouvertures de procédures de sauvegarde sont enregistrées, soit une hausse de 10,4 % par rapport à fin 2012. Près de 24 600 salariés sont employés par ces entreprises (+4,4 %). L’impact financier des sauvegardes croît significativement en 2013. L’encours des fournisseurs progresse de 12 % à 534,7 millions d’euros. L’encours auprès des banques est lui multiplié par trois sur un an à 1,6 milliard d’euros. Cette explosion est essentiellement liée par des recours à la sauvegarde privilégiant les restructurations financières de haut de bilan.

Sur un an, les régions PACA, Ile-de-France et Rhône-Alpes cumulent plus du tiers des sociétés en sauvegarde. L’Ile-de-France et la Haute-Normandie représentent 30 % des effectifs menacés. Côté secteurs d’activités, le BTP reste le premier à avoir recours à la sauvegarde en 2013. Ce secteur représente 22 % en nombre d’établissements, 17 % en impact social et 23 % en encours fournisseurs. Les entreprises ayant recours à la procédure de sauvegarde restent de petite taille. Ainsi, 85 % sont des TPE, salariant moins de neuf personnes (72,5 %) et dégageant moins de 1 million d’euros de chiffres d’affaires (60 %). Cependant comme pour les défaillances, l’année 2013 reste marquée par la hausse des Grandes Entreprises placées sous le régime de la sauvegarde (+56 %) et salariant plus de 250 personnes (+75 %).