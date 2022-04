Les déclarations de vote des Républicains pour Emmanuel Macron

Philippe Goujon, maire du 15ème arrondissement de Paris, a annoncé quelques jours après les résultats du premier tour, le 13 avril, son vote pour le second tour : « En responsabilité, je voterai pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle ». Son choix est justifié par l’exclusion totale d’un potentiel vote à l’extrême droite : « L’intérêt de la France exclut de voter pour Marine Le Pen et l’extrême droite, dont l’accès au pouvoir diviserait dangereusement les Français, ruinerait notre économie, déstabiliserait notre modèle social, isolerait notre pays sur la scène internationale et amènerait le chaos. Fidèle à mes valeurs, je voterai en responsabilité pour Emmanuel Macron afin de ne pas opposer davantage les français, ni fracturer encore plus notre pays ».

Agnès Evren, députée européenne, conseillère de Paris pour le 15ème arrondissement et présidente de la Fédération Les Républicains de de Paris, a également fait part de son intention de vote pour le second tour : « En responsabilité, je voterai Emmanuel Macron au 2nd tour. Ce n'est pas lui donner blanc-seing : il devra tenir compte du message des électeurs et agir sur les défis de la cohésion nationale, la reconnaissance du travail, la sécurité, la lutte contre le séparatisme et l’écologie ».