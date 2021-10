« Les déclarations de Pierre Gattaz n'ont rien de choquantes »

Pour lui, « les déclarations de Pierre Gattaz, président du Medef, n'ont rien de choquantes. Elles sont le reflet d'une réalité qu'il convient de regarder en face. Les marges des entreprises françaises sont les plus faibles d’Europe. La croissance n'est pas là. Le chômage bat des records. Je regrette vivement les dérives verbales excessives et sentencieuses à l'égard du président du Medef, de l'institution et de ses adhérents qui souffrent. L'hostilité inutilement agressive promue par certaines personnalités politiques n'est pas acceptable car elle n'est pas dans l'intérêt de la France. Depuis des mois, des annonces fracassantes promettent d'agir pour l'emploi et pour la compétitivité. Trop peu de mesures annoncées ont été concrétisées. Le pacte de responsabilité n'est à titre d'exemple toujours pas en œuvre... Oui, il y a urgence à l'application d'une véritable cure de compétitivité à notre pays afin d'enrayer la spirale de déclin qui menace son économie. Oui, il y a urgence car les réformes structurelles du modèle français sont insuffisantes pour redresser notre compétitivité. Oui, il y a urgence à agir et nous ne pouvons plus attendre car nous avons un terreau de petites entreprises au bord de la faillite. Chacun connait le brillant parcours entrepreneurial de Pierre Gattaz et son attachement à l'entreprise. C'est pourquoi je lui renouvelle très volontiers mon soutien. Je connais sa détermination et je lui adresse tous mes encouragements et ne peut que l'inviter à continuer d'être un partenaire exigeant ».