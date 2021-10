Les créations d'entreprises sont reparties à la hausse en mai

Qu'il s'agisse des entreprises classiques ou des micro-entreprise, et peu importe le secteur d'activité, leurs créations sont en net rebond en mai, selon les derniers chiffres de l'Insee. Sans rattraper le taux d'avant la crise, les créations d'entreprises ont augmenté de plus de 50 %.

Une hausse en mai dans tous les secteurs

En mai, le nombre de créations a rebondi dans tous les secteurs d'activité, les plus fortes hausses concernant les activités immobilières, avec +130,1 %, les activités de transport et d'entreposage, avec +122,4 % et le commerce, avec +88,8 %.

Parallèlement, certains secteurs se sont démarqués par leur forte contribution à la hausse de l'ensemble des créations. Il s'agit du commerce, qui contribue de +12,4 points, le soutien aux entreprises, avec une contribution de +11,8 points, et les activités de transport et entreposage (+10,4 points).

Forte baisse sur les trois derniers mois

En dépit de ce rebond, le nombre total, en données brutes, d'entreprises créées de mars à mai est en baisse de 31 % par rapport aux mêmes mois de l'année 2019. Le secteur du « soutien aux entreprises » est celui qui contribue le plus à cette diminution, affichant une diminution de 12 400 créations, soit une contribution de –6,1 points. Au sein de ce secteur, les activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion présentent la baisse est la plus importante, avec –3 900 créations sur les trois derniers mois.

Toujours en données brutes, si le cumul des entreprises créées au cours des douze derniers mois est en hausse de 2,3 %, le confinement a pour conséquence un ralentissement par rapport au cumul au mois d'avril (+5,3 %) et au mois de mars (+11,8 %).

Les micro-enterprises, pour moitié des créations

En mai, la moitié du nombre d'entreprises créées au cours des douze derniers mois concernait des immatriculations de micro-entrepreneurs. Elles s'établissent à 47,2 %.

En mai, les secteurs qui présentent le plus grand nombre de créations mensuelles d'entreprises, pour un total de 54 967 créations dans l'ensemble, sont le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration, avec 17 294 créations, suivis du soutien aux entreprises, avec 13 628 créations et, dans une moindre mesure, du secteur de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale, avec 5 047 créations.