Les copropriétaires lauréats des Trophées CoachCopro

En clôture du forum “Habiter Durable” organisé par l’Agence Paris climat (APC), la ville de Paris, la métropole du Grand Paris et l’ADEME Île-de-France, la remise des prix a réuni syndicats et copropriétaires dans les salons de l’Hôtel de Ville. “Ce sont 15 dossiers qui ont mis la barre très haut”, a prévenu Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable et président du jury des Trophées. Fontenay-aux-Roses, Vanves, Nanterre, Saint Denis, les projets présentés venaient de tout Paris et sa petite couronne.

Rénover pour mieux vivre

CoachCopro, qui a donné le nom aux Trophées, est un dispositif gratuit et indépendant qui accompagne les syndicats comme les copropriétaires dans leurs projets de rénovation. En 2021, le dispositif a accompagné deux fois plus de copropriétés que l’année précédente, preuve d’un engouement et du besoin des syndicats de copropriétés pour leurs travaux de rénovation. “Comme quoi les projets de rénovation sont possibles et existent”, ajoute Philippe Pelletier.

3ème Prix : la résidence Moulins Gémeaux à Saint-Denis

Certaines rénovations sont impressionnantes, comme celle de la résidence Moulins Gémeaux à Saint Denis. La copropriété faisait face à des problématiques de fuites d’eau venant de la toiture, entre autres et les travaux ont été votés favorablement par 90% des copropriétaires. “Lors des travaux, l’idée était d’être le plus vertueux niveau énergie”, explique l’un des copropriétaires après avoir reçu le prix. Pour cette résidence le coût total des travaux est gargantuesque : il s’élève à 3,3 millions d’euros. Et si 70 % de l'addition a finalement été couverte par des aides publiques, un million d’euros a été financé par un fonds de travaux créé dès le début de la construction de la résidence. En effet, “la plus grosse difficulté que nous avons eue était de préfinancer les subventions”, précise l’une des membres du syndicat, puisque 50 % des familles de la résidence sont modestes voire très modestes, et qu’il n’est pas facile pour tous de préfinancer la subvention.

2ème Prix : la résidence Castagnary-Fizeau dans le 15ème

Avec un gain énergétique de 63% après les travaux, cette résidence des 30 Glorieuses était jusqu’alors considérée comme “une passoire thermique”. Après un audit énergétique et architectural, la copropriété énumère les travaux à effectuer : besoin de rénover, ventiler, chauffer. Un véritable budget est mis sur pied pour y parvenir, un travail de longue haleine qui prend du temps. “Cette récompense gratifie un travail de quatre ans”, explique un copropriétaire, ému en recevant le prix. A présent, la résidence bénéficie même du niveau BBC pour sa basse consommation. Une évolution majeure pour ce bâtiment que le président du jury décrit comme une réalisation qui montre “un saut énergétique impressionnant”.

Grand prix du jury : la résidence des Marguerites à Sevran

Dans cet immeuble construit en 1980, le bâtiment était très dégradé avant la rénovation. La copropriété était en plan de sauvegarde, il n’y avait pas d’isolation et de l’amiante sur toutes les façades. Les copropriétaires et leur syndicat se sont donc réunis pour prendre des décisions, faire des travaux, refaire toutes les toitures terrasse, remplacer la ventilation pour une ventilation Hygro A, etc. La rénovation a demandé six ans de temps, aidée des subventions de la Région Île-de-France, de l’Etablissement public territorial Paris terres d’Envol, le département Seine-Saint-Denis et la ville de Sevran. Au total, ces aides ont permis de financer plus de 80 % des travaux finaux, estimés à plus de 3 millions d’euros.