Paris : Les comptes de la Ville certifiés

« Nous sommes d'avis que les comptes présentent sincèrement (...) le patrimoine et la situation financière de la Ville de Paris au 31 décembre 2021 », écrit la commissaire aux comptes du cabinet d'expertise comptable Grant Thornton. Cette certification s'inscrit dans une expérimentation de la loi de décentralisation, dite Notre, de 2015, à laquelle participent 25 collectivités françaises. « Paris devient ainsi la deuxième collectivité dont les comptes sont certifiés dès la première année », souligne la Mairie.

Parmi les sept réserves exprimées, la commissaire aux comptes pointe les “314 unités immobilières présentes dans la comptabilité qui ne sont pas retracées dans l'inventaire physique” des terrains et constructions, “l'absence de finalisation” d'inventaire des matériels de transports et des œuvres d'art ou encore “l'insuffisance des procédures de contrôle interne relatives à l'inventaire physique” des terrains, réseaux et installations de voirie. Les loyers capitalisés en font aussi l'objet, mais seulement pour ceux perçus avant 2016.