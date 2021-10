Les Compagnons mettent les petits plats dans les grands

Jambon cuit fermier, saucisson sec d’Auvergne, minis saucissons pour l’apéritif, salade de pennes au pesto, salade de gambas à l’ail ou encore coquille St Jacques aux fruits de mer… il y en a pour toutes les envies !

Pour l’occasion, vous bénéficierez d’une offre spéciale, soit deux produits identiques achetés = le 3e identique offert (sur la sélection). Et comme les Compagnons aiment allier plaisir des papilles et surprises… pour tout achat sur la sélection, une carte chance sera remise pour tenter de gagner de nombreux lots (moules en silicone pour fabriquer ses propres chocolats, appareils de fondue à chocolat). Régal en perspective !



Les rendez-vous dans les départements :



- à Paris du 22 mars au 7 avril :

- chez Mickaël Cadet, boucherie Chaptal : 53 rue Blanche à Paris (9e)

- chez Yves Goppert : 2 rue du Champ de l’Alouette à Paris (13e)



- dans les Hauts-de-Seine du 22 mars au 7 avril :

- chez Loïc Blot : 79 rue Voltaire à Levallois-Perret

- chez Michel Duchêne : 23 rue Maurepas à Rueil-Malmaison



- en Seine-Saint-Denis du 22 mars au 7 avril :

- chez Joël Coulon : 45 avenue Outrebon à Villemomble

et du 29 mars au 14 avril :

- chez Jean-Pierre Mordret : 55 avenue Daniele Casanova à Neuilly-Plaisance

- chez Lionel Marcheron : 48 rue Auguste Poulain à Saint-Denis



- dans le Val-de-Marne du 22 mars au 7 avril :

- chez Marie-Paule et Jacques-Henri Thomas : 44 rue Général Leclerc à Créteil

- chez Yannick Manceau : 63 avenue du Général de Gaulle à Maisons-Alfort

- chez Arnaud Beck : 8 rue des Marchands à Marolles-en-Brie

- chez Michel Pouzol : 9 avenue du Générale de Gaulle au Plessis-Trévise

- chez Yannick Manceau : 24 place Louis XIII à Rungis-Ville