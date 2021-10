Les collégiennes et collégiens élus au Conseil départemental achèvent leur mandat

Au cours de leur mandat 2019-2021, les conseillères et conseillers départementaux des collèges ont travaillé dans l'une des six commissions thématiques du CDC, consacrées au développement durable, aux usages numériques, au travail de mémoire, à l'égalité filles-garçons, au travail de mémoire et à la solidarité internationale.

Au fil de leurs réunions régulières, environ tous les deux mois, les jeunes élus ont été sensibilisés aux enjeux de leur commission. Accompagnés par des adultes référents issus des services départementaux, les jeunes ont pu proposer et mettre en œuvre de nombreux projets citoyens. Parmi eux : une charte du bon usage du numérique, avec des conseils en matière de pollution numérique, de protection des données, de cyber-harcèlement et de traitement de l'information. D'autres travaux ont abouti à la création d'un slam sur les droits de l'enfant, l'élaboration d'un menu végétarien idéal, le recueil de témoignages de val-de-marnais.es dans le cadre de la collecte des Archives départementales "Mémoires de confinement", des projets pour limiter l'empreinte carbone dans les collèges ou d'autres lieux publics ou encore la mise au point d'une carte interactive sur le sexisme ordinaire dans les collèges, la publicité, la chanson et pendant la crise sanitaire.