Les codes Dalloz en libre accès

En prise directe avec l'adoption définitive par le parlement le 28 septembre dernier de la loi Lemaire pour une République numérique, cet acteur historique de l'édition juridique s'inscrit volontairement dans le mouvement de fonds de l'Open data.

Un premier pas dans l'Open data

Les Éditions Dalloz ouvrent gratuitement leurs données aux professionnels et aux étudiants, sur la page www.opendalloz.fr.

Première étape : les internautes auront librement accès en ligne à tous les codes en vigueur consolidés et mis à jour par ses rédacteurs ainsi qu'à la jurisprudence déjà disponible en Open data.

En attendant la suite...



Un projet évolutif et collaboratif

Cet Open Dalloz n'est qu'un début, une « version bêta » amenée à évoluer avec toujours plus de contenus et plus de fonctionnalités.

Les Éditions Dalloz appellent les professionnels et étudiants à participer à ce qui deviendra leur espace de recherche favori, fait pour eux et par eux.

Dès ses premiers pas d'avocat, Désiré Dalloz concevait le projet de rendre le droit plus accessible. En 1824, il réunissait déjà dans son Recueil de Jurisprudence Générale, pour la première fois dans un même ouvrage la législation, la jurisprudence et la doctrine.