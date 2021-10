Alors que l'Insee devrait confirmer le franchissement au troisième trimestre en métropole de ce seuil symbolique, déjà dépassé avec l'Outre-mer au premier trimestre, "beaucoup moins de chômeurs se présentent librement à l'accueil", constate Nadine Roulleau, l'une des responsables de l'Espace emploi de Pacé, près de Rennes.

Dans le bassin rennais, le nombre de chômeurs sans aucune activité a explosé de 20 % en un an, le double de la moyenne nationale. Mais, "alors que ça s'aggrave, on ne les voit plus, un peu comme le handicap", déclare Mme Roulleau.

La Maison de l'emploi du pays de Montbéliard, en Franche-Comté, dresse le même constat. Le bond des inscriptions dans le bassin Belfort-Montbéliard-Héricourt a été ici "beaucoup moins marqué", a indiqué Didier Sarrazin, chargé d'études, d'un "découragement devant les difficultés" dans un bassin "où de plus en plus de gens finissent leur vie active au chômage".

Lorsque le chômage franchit pour la première fois les 10 %, en 1993, "les chômeurs se mettaient en colère, ils avaient plus d’énergie. Aujourd'hui, on les sent découragés, moroses et moins assidus dans leur recherche", note Mme Roulleau.

"Plus le temps passe, plus le moral est atteint, les chômeurs s'isolent et deviennent invisibles", a expliqué Alain Marcu, chômeur et militant d'AC!, qui souligne que les demandeurs d'emploi "ne s'organisent pas, ne militent pas".

Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il se renforce, car "maintenant, les chômeurs font de plus en plus de recherches chez eux sur Internet" quand "il y a encore deux ou trois ans, on devait les aider à créer un e-mail", observe Mme Roulleau.

Aujourd'hui, les dix sites les plus fréquentés pour leurs pages emploi, Pôle-emploi.fr et Leboncoin.fr en tête, drainent 18 millions de visites par mois, les chômeurs peuvent mettre à jour leur dossier depuis leur smartphone et Pôle emploi développe l'accompagnement 100 % Web.

Cette autonomie plus grande peut être douloureusement vécue car son revers est de renforcer l'isolement. "Je me sens souvent seule avec mon ordinateur", témoigne à Paris Isabelle, ex-chef de projet dans l'édition âgée de 58 ans, qui s'est tournée vers une association. De nombreux chômeurs réagissent en partageant avec d'autres sur Internet. Sur les forums, l'entraide est croissante.

Mais certains, "au bout d'un moment viennent vers nous car ils ont besoin d'un regard extérieur pour comprendre pourquoi ça ne marche pas pour eux, ont besoin d'être soutenus psychologiquement", constate Mme Roulleau. Si globalement moins de chômeurs se présentent dans ce lieu d'écoute, les entretiens individuels ne désemplissent pas, à raison d'une soixantaine par semaine.

Les conseillers "essaient de les motiver pour qu'ils gardent un esprit positif, ce qui n'est pas évident quand on a moins d'offres en face. On les aide à activer leurs réseaux car c'est ce qui marche", poursuit-elle.

Il devrait y avoir une médecine des chômeurs, comme celle du travail, estime le psychiatre Michel Debout. Les chômeurs ont besoin d'un "accompagnement", que "la société s'intéresse à eux" car quand le chômage dure, "il provoque une désespérance, une remise en cause de ses capacités".