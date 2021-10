Les chiffres-clés sur l'emploi francilien

Le Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services (Crocis), de la CCI Paris Île-de-France, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France (IAU ÎdF) et la direction régionale d'Île-de-France de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ont publié récemment les chiffres clés 2018 sur l'emploi francilien.