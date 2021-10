Île-de-France : les chiffres clés

Composée de huit départements, 1 287 communes et arrondissements, elle accueille une population de 12,3 millions d'habitants – estimation 2020 –, soit 18 % de la population française métropolitaine. Comme chaque année, Le Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services (Crocis) de la CCI Paris Île-de-France, L'Institut Paris Région et la direction régionale Ile-de-France de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) viennent de publier les Chiffres-clés 2021.





Le budget de la Région

Le budget de la Région Île-de-France atteint presque 5 milliards d'euros. Pour répondre à la gravité de la crise sanitaire, il est résolument engagé pour l'emploi, la relance écologique et la solidarité.



Selon le projet de budget 2021 (rapport n° CR 2020-060), 29 % des dépenses sont consacrées aux transports et aux mobilités ; 21 % à l'économie, l'emploi et la formation ; 18 % aux lycées ; 11 % à l'administration régionale ; 7 % à l'environnement et au cadre de vie ; 5 % à l'égalité sociale et territoriale…

Côté recettes, 22 % proviennent de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ; 48 % des autres recettes fiscales…

Évolution de la population entre 2013 et 2018

Économie générale





Emplois et revenus

Investissements étrangers