Les Chambres de commerce et d'industrie déplorent l’impact économique des manifestations

« Ne noircissons pas le poumon économique de nos centres-villes et centres-bourgs », a lancé Chambres de commerce et d'industrie France dans un communiqué, vendredi 24 mars. Les Chambres de commerce et d'industrie ont ainsi déploré l’impact économique des manifestations contre la réforme des retraites, qualifiées de « violentes », et des « blocages » sur l’activité des commerces, dont la dégradation est également « inacceptable ».

"Les commerçants ne peuvent pas se permettre de baisser le rideau" lance CCI France, © DR

Les commerçants ne peuvent pas baisser le rideau

« Alors que des tensions et des heurts apparaissent dans plusieurs villes de France, les troubles et les blocages impactent l'activité des commerçants alors même que leur situation reste fragilisée dans un contexte économique délicat », a dénoncé CCI France. Les Chambres de commerce et d'industrie estiment qu'après la crise sanitaire, et dans une période marquée par l'inflation et les difficultés

d'approvisionnements, les commerçants ne peuvent pas se permettre de baisser le rideau, rappelant qu'en France, le commerce de proximité représente 634 000 entreprises pour 3,5 millions d'emplois.

« Les commerces de proximité sont indispensables pour assurer les besoins essentiels de la population, mais aussi pour maintenir le lien social et la vie dans nos territoires. Le secteur est confronté à de profondes mutations. Ce n'est pas le moment de le pénaliser, il faut au contraire l'accompagner », a rappelé Alain Di Crescenzo, le président de CCI France. Les chambres de commerce et d’industrie ont conclu leur déclaration en réclamant « la liberté de commercer et de circuler ».