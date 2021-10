Les CCI sur le pont pour soutenir les dirigeants d'entreprise en détresse

Ayan anticipé, les CCI, qui représentent 3 millions d'entreprises, ont très vite su qu'elles devaient être sur le pont pour aider les dirigeants à traverser cette période délicate. Elles ont ainsi mis en place dans chaque territoire, des cellules d'accompagnement, avec hotlines et boîtes mail dédiées, et redéployé une grande part de leurs collaborateurs vers ses activités.

« Entre le 17 et le 22 mars, les collaborateurs des CCI ont traité plus de 40 000 demandes d'information et d'accompagnement provenant des entreprises de toutes les régions de France avec 2/3 d'appels téléphoniques. Un chiffre qui ne cesse de croître », indique Pierre Goguet, président de CCI France.

Grâce à ces contacts de proximité, et face à la détresse de bon nombre d'entreprises, les CCI alertent en temps réel les Pouvoirs publics de la situation économique, mais aussi des angles morts des dispositifs de soutien ou de problèmes techniques pouvant apparaître.