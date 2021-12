Les CCI sont présentes aux Assises du Commerce pour répondre aux mutations du secteur

Les CCI représentent les intérêts de plus de 1,1 million de commerçants en France métropolitaine et Outre-Mer. Nos 250 conseillers « appui aux entreprises spécialistes du commerce et des activités de proximité », identifient les problématiques et accompagnent les commerçants dans leur développement.

« La crise sanitaire a accéléré des mutations comme l'essor de l'e-commerce, le développement de l’omnicanal, la nécessité d’accélérer les transformations numérique et écologique de nos commerçants. Elle a également mis en lumière l’importance de leur rôle dans la continuité des échanges avec les Français pendant les périodes de confinement. Dans les zones rurales par exemple, les commerces multi-services ont également permis de conserver le lien social entre les habitants », souligne Pierre Goguet, le président de CCI France.

Ces Assises du Commerce sont l’occasion pour les CCI de proposer des actions concrètes pour lesquelles elles s’engagent déjà dans les territoires :

➢ Soutenir les commerces dans leurs mutations,

➢ Revitaliser les centres-villes commerciaux,

➢ Améliorer l’attractivité du commerce & la montée en compétence des commerçants.

CCI France portera aussi des propositions pour répondre aux défis des commerçants et aux nouvelles attentes des consommateurs comme :

➢ Relancer des programmes de soutiens financiers directs aux commerces pour les aider dans leur modernisation ou dans leur mise en accessibilité,

➢ Créer un environnement urbain favorable,

➢ Favoriser un rééquilibrage entre la fiscalité du commerce physique et l’e-commerce,

➢ Aider les communes et les acteurs économiques à déployer des services innovants et mutualisés de livraison des marchandises.