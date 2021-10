Les CCI sont aux côtés de ceux qui vont bâtir la France de 2030

CCI France se réjouit que ce plan place l’industrie et la transition écologique de notre économie, ainsi que la réduction de nos dépendances, au coeur des enjeux de notre avenir.

Les CCI constatent que la volonté de construire une nouvelle base productive plus innovante et responsable écologiquement est une réalité pour de nombreux chefs d’entreprise qu‘elles accompagnent sur nos territoires. Pour leur permettre de relever les défis de la transition généralisée (écologique, énergétique et numérique), une mobilisation collective d’envergure s’impose. Le Plan d’investissement France 2030 l’appelle pour sa mise en oeuvre. Il s’agit de doter les écosystèmes productifs des nouvelles compétences, des modes de production et des technologies indispensables pour positionner nos entreprises en leaders dans des chaines de valeur mondiales transformées.

« Les priorités fixées par le plan d’investissement annoncé par Emmanuel Macron, vont permettre d’accélérer la transformation de notre appareil productif pour le rendre plus compétitif et lui conférer un impact résolument positif sur l’environnement. Des échanges quotidiens que nous avons dans les CCI avec les chefs d’entreprises nous avons acquis la conviction qu’ils sont prêts à innover pour participer à la construction de l’économie française du futur plus conquérante et plus souveraine », souligne Pierre Goguet, président de CCI France.

Dès à présent, les CCI mènent des actions concrètes dans les territoires : la sensibilisation de nos entreprises à l’hydrogène, l’accompagnement à la décarbonation de nos industries, l’accélération de la transformation digitale de nos TPE et PME. Nos écoles forment également les apprentis, les ingénieurs, les commerciaux aux métiers de demain.

« Le monde vit une transformation radicale, nous la vivons aussi avec lui pour innover et accompagner les entrepreneurs qui vont bâtir cette France de 2030. Les CCI, dans leur proximité territoriale, sont les relais de l’adaptation aux besoins et potentiels de nos écosystèmes entrepreneuriaux », conclut Pierre Goguet.