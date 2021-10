Les CCI en colère contre la baisse de leur budget

L'assemblée générale de CCI France, réunie le 25 octobre dernier, s'insurge contre " le traitement inéquitable et injuste " que le Gouvernement et l'Assemblée nationale réservent aux Chambres de commerce et d'industrie (CCI) à l'occasion des discussions en cours sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2017.