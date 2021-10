Les CCI demandent la réouverture rapide de tous les commerces grâce à l'utilisation des autotests

À l'heure où la Haute autorité de santé lève la limite d'âge pour l'utilisation des tests antigéniques sur prélèvement nasal, dont les autotests, CCI France, tête de réseau des Chambres de commerce et d'industrie, suggère au Gouvernement de planifier dès à présent la réouverture de tous les commerces au plus tard le 10 mai, grâce à un plan d'utilisation massive des autotests supervisés, et cela en complément de la poursuite des vaccinations.