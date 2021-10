Les CCI associées au plan “Action cœur de ville”

Les chambres de commerce et d'industrie ont pris une part active dans l'élaboration collective de ce plan.

Elles « confirment leur engagement dans sa mise en œuvre, aux côtés de l'Etat, de ses partenaires publics et privés, des collectivités territoriales et des commerçants, pour en garantir la réussite et l'efficacité sur la durée du quinquennat ».

Le réseau des CCI de France accompagnera plus particulièrement la transformation numérique des commerces de centres villes. Elles développeront notamment l'offre de formations portant sur la qualité d'accueil et de service des commerces physiques.

Les CCI « soutiennent également le développement de la profession de managers de centre-ville, encouragée par le plan du Gouvernement ».

Elles renforceront leurs actions d'animation et de mise en réseau des managers, au service de l'attractivité des centres villes.