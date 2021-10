Les Cartes du Pouvoir

Stephen Bellamy (interprété avec justesse par Raphaël Personnaz), attaché de presse et conseiller de campagne du gouverneur Morris est jeune, séduisant, brillant, ambitieux et déjà très expérimenté. Il prépare les primaires de la présidence américaine, sous la tutelle de Paul Zara (brillamment incarné par Thierry Frémont), directeur de campagne incontournable qu’il admire et dont il a toute la confiance. Tous deux, profondément convaincus de leurs idéaux politiques et sociaux, s’engagent honnêtement, avec une solidarité indéfectible dans ce combat électoral. Mais il faut gagner, et dans ce monde impitoyable les coups bas et manipulations sont de mise !

L'adaptation française de la pièce de théâtre américaine Farragut North de Beau Willimon (talentueux scénariste de la série télé House of Cards diffusée par Netflix et magnifiquement interprétée par Kevin Spacey et Robin Wright) est inspirée de l’histoire vraie de Howard Dean. Elle fut aussi à l’origine du long métrage Les marches du pouvoir (The Ides of Marchs) réalisé par George Clooney et projeté à l’ouverture de la Mostra de Venise en 2011.

Cette version française est adaptée avec finesse, notamment par Francis Lombrail (nouveau directeur du théâtre Hébertot) qui nous livre aussi l’interprétation subtile et pince-sans-rire d’un politicien.