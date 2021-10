Les Carrefours de l'alternance : le 12 mars à Ivry-sur-Seine

Quelque 70 entreprises, organismes de formation, partenaires de l’emploi (Missions locales, Plans locaux pour l’insertion et l’emploi, Pôle Emploi, Cité des métiers...) accueilleront le grand public sur leur stand durant cette journée de rencontre. Par cette initiative, la Communauté d’agglomération Seine-Amont, dont le développement économique et l’emploi sont au cœur de ses priorités, souhaite faire connaître le potentiel des formations par alternance et favoriser la rencontre entre entreprises qui recrutent, organismes de formation et personnes en recherche de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Au programme de cette journée, quatre conférences thématiques, à la fois généralistes et sur des secteurs particuliers –bâtiment/travaux publics, métiers liés à l’eau, l’environnement, les sols, restauration…

Les visiteurs pourront par ailler découvrir des ateliers pour la rédaction de CV et de lettre de motivation ainsi que bénéficier de conseils pour bien mener les entretiens.

Le public visé par l’initiative ne s’arrête pas aux jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent signer des contrats d’apprentissage, mais s’étend aussi à des publics en difficulté d’insertion professionnelle (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA...) qui peuvent bénéficier de contrats de professionnalisation.