VIDEO. Les candidats aux élections du bâtonnat du barreau de Paris 2023

La fête de la musique avait tout juste commencé sur la place Dauphine quand la présidente des Avocats Conseils d’Entreprises de Paris (ACE Paris) Nathalie Attias a présenté, d'une manière informelle aux adhérents ACE, les binômes des quelques candidats qui envisagent de se présenter aux élections pour le bâtonnat du barreau de Paris. En présence notamment, de la bâtonnière de Paris Julie Couturier, du vice-bâtonnier en titre Vincent Nioré, de l’ancien bâtonnier Mme Marie- Aimée Peyron, des vice-présidents de l’ACE Paris Louis Degos et Caroline de Puysegur, du président de la FNUJA Simon Dubois, et de plusieurs membres du conseil de l’ordre du barreau de Paris et du Conseil national des barreaux (CNB).

Le premier ticket de candidats est celui de Pierre Hoffman (bâtonnat) et Vanessa Bousardo (vice-bâtonnat).

Le deuxième ticket est composé d’Olivier Saumon (bâtonnat) et Mathilde Jouanneau (vice-bâtonnat).

Enfin, Florent Loyseau de Grandmaison (bâtonnat) et Aliénor Kamara-Cavarroc (vice-bâtonnat) forment le 3e et dernier binôme.