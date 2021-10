Les candidats à l'élection présidentielle répondent aux huissiers

C'est une manière de prendre date et d'enregistrer les engagements que prendra chaque candidat à l'élection présidentielle sur l'avenir des professions réglementées du droit et sur la profession des huissiers de justice en particulier. « Ubérisation » du droit, régulation des professions réglementées, activités régaliennes ou nouveaux périmètres professionnels issus de la récente loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, sont autant de sujets qui seront évoqués avec les représentants des candidats lors de ces émissions.

Le débat prendra la forme d'un tête à tête, sur un plateau TV, entre un représentant d'un candidat et le président de la Chambre nationale des huissiers de Justice, Patrick Sannino. Modéré par un journaliste TV, ce débat aura pour objectif de laisser aux différents intervenants la possibilité d'énoncer clairement leur programme sans les traditionnelles interruptions polémiques.

L'objectif est d'obtenir des informations claires et précises. Les émissions offriront toutes les conditions d'un échange constructif qui permettra de visualiser avec rigueur et recul les projections des différents candidats sur les professions réglementées du droit et sur la profession des huissiers de justice. Pour le président de la CNHJ, «Ces émissions, enregistrées et diffusées, sont utiles aujourd'hui pour nous forger une conviction mais seront également précieuses demain car elles serviront de témoignage des engagements pris publiquement par les différents candidats pour notre profession. »

Rendez-vous du 3 au 7 avril pour la diffusion de ces émissions quotidiennes. Les diffusions se feront par ordre alphabétique. Spéciale François Fillon, le 3 avril, suivie de la spéciale Benoît Hamon le 4, Marine Le Pen le 5, Emmanuel Macron le 6 pour terminer par la spéciale Jean- Luc Mélenchon le 7 avril.