Les candidats à la présidentielle face aux propositions du think tank d’Origine France Garantie

Lancée en juin 2021 par l’association Origine France Garantie, le « Lab’ OFG » s’était donné pour objectif d’élaborer des propositions pour nourrir les débats de la Présidentielle. Il en ressort la nécessité de développer les outils numériques, de répondre aux enjeux écologiques ou encore l’intervention de l’Etat pour encourager l’achat français.

L’industrie française doit renaître mais pas n’importe comment : « Au cours de la réalisation de cette étude, nous nous sommes rendu compte que l’envie était présente, que la passion des entrepreneurs pour ce qu’ils font est indéniable, et que la fierté d’être industriels français était viscérale. Tous les acteurs qui croient en la force industrielle française ne demandent plus qu’à être écoutés et pris en considération à la hauteur de l’importance du sujet qu’ils portent », explique Julien Vialar, directeur du Lab’ Origine France Garantie.