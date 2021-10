Les cadres sont favorables à une plus grande flexibilité du contrat de travail

Alors que la loi sur la sécurisation de l'emploi, qui instaure notamment une plus grande flexibilité pour les entreprises, sera présentée en Conseil des ministres le 6 mars, 70% des personnes interrogées estiment que cette plus grande souplesse permettra de favoriser l'accès à l'emploi.



Pour les cadres du secteur du commerce et ceux du BTP, la proportion grimpe à 75 et 77%. Toutefois, une grande majorité (65%) d'entre eux refuserait de changer de contrat de travail pour un CDI flexible, avec temps de travail et rémunérations variables. La proportion est encore plus élevée pour les cadres des entreprises de plus de 5 000 salariés (73%) et ceux de l'administration (75%).



Plus globalement, 68% des cadres se disent optimistes pour leur emploi ou leur recherche d'emploi, 4 points de moins qu'en juin dernier.



Mais seuls 14% jugent favorables les perspectives pour le marché de l'emploi en général.

La moitié (51%) réclamera malgré tout une augmentation en 2013.



Près de 4 sur 10 (38%) envisagent un changement d'entreprise, un chiffre stable. Plus d'un tiers (39%) l'envisagent pour avoir un salaire plus élevé.