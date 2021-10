Les cadres restent confiants et ouverts à de nouvelles opportunités

Le cabinet Robert Walters, spécialisé dans le recrutement de cadres experts et cadres dirigeants, s'est intéressé à l'état d'esprit de ces profils spécialisés quant à leur emploi et à leur avenir professionnel post-crise. Il en ressort que ces cadres restent positifs malgré la crise et ouverts à un changement d'emploi.

Une mobilité qui survit à la crise

Selon les résultats d'une enquête réalisée par le cabinet auprès de plus de 1 700 cadres pendant la période de confinement, 59 % se sont dits confiants quant au marché de l'emploi dans leur domaine d'activité et 54 % ouverts aux nouvelles opportunités professionnelles. Cet optimisme général s'est amoindri durant la crise puisque, selon une enquête réalisée auprès de plus de 1 900 candidats en septembre 2019, ils étaient 80 % à se dire confiants. Pour autant, ces profils restent positifs et n'abandonnent pas leurs projets professionnels, certains ayant même profité du confinement pour s'intéresser à l'état du marché.

« En pénurie sur le marché de l'emploi depuis plusieurs années, les profils de cadres experts sont aujourd'hui plus accessibles du fait d'une baisse générale de l'offre. Les entreprises doivent penser long terme et saisir cette occasion pour approcher ces candidats rares, dont l'expertise pourrait les aider à anticiper la reprise. », commente Coralie Rachet, managing director chez Robert Walters France.

Des fonctions au cœur de la gestion de crise

Les directions des ressources humaines et les directions juridiques font parties des secteurs d'activité qui ont été largement sollicités au début de la crise et qui ont dû faire preuve d'agilité et d'adaptation. Elles ont notamment due repenser leur organisation, comme rechercher de nouvelles compétences, notamment sociales et syndicales, mais aussi en droit de la santé, droit social, contentieux et compliance, en réponse aux besoins affluants en juristes experts. Ces professionnels restent donc particulièrement confiants quant à leur avenir professionnel, à 60 %.

Autres professionnels qui ont été fortement sollicités, ceux de l'IT, dont les experts en cybersécurité et en protection des données personnelles. Le nombre de cyberattaques s'étant multiplié durant le confinement, les investissements dans les supports internes et les moyens financiers, qui garantissent une meilleure sécurité informatique, sont toujours plus nombreux. Les professionnels de l'IT, et particulièrement les responsables cybersécurité et les data Scientist, extrêmement sollicités, sont donc, à 66 %, également sereins quant au marché de l'emploi.

Quels sont les secteurs les plus optimistes ?

Parmi les secteurs les plus confiants quant au marché de l'emploi, celui de la banque, à 70 %, est en tête. En effet, les banques et les institutions financières jouent un rôle majeur dans le maintien de l'économie, leur système est resté solide grâce aux mesures prises par l'Etat et les postes de cadres très spécialisés ne sont pas remis en cause.

Autre secteur plutôt serein, l'assurance, à 62 %. Tout comme le secteur bancaire, il a été très sollicité lors de la crise, celle-ci ayant fait naître de nouveaux risques et donc impactée de nombreux domaines d'activité et leurs couvertures d'assurance.

Enfin, les professionnels de la santé ont également confiance en l'avenir et en de futures opportunités (62 %). Face à l'augmentation des volumes de production dans l'industrie pharmaceutique, les profils très techniques de directeur scientifique, qualité et en R&D sont très recherchés. Par ailleurs, la multiplication des nouvelles normes profite aux profils de directeur affaires règlementaires spécialisés dans les dispositifs médicaux, déjà en pénurie avant la crise.