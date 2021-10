Les CAC à fond sur le RGPD

La promotion du rôle de “garant de la sécurité financière de l'entreprise” et le développement de nouvelles missions d'audit adapté, de cyber-audit ou d'audit

fiscal vont-ils suffire aux CAC à ne pas couler ? Ce qui est certain est qu'ils sont nombreux à se former à ces nouvelles missions. En témoigne l'affluence à l'atelier CAC 120 intitulé “RGPD : Identifier les actions attendues de l'auditeur légal”, lors des dernières Universités d'été de la profession comptable qui se sont tenues à Paris la semaine dernière.

Déjà plus d'un an depuis l'entrée en vigueur du Règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD), et pourtant, nombreuses sont les entreprises, notamment les TPE-PME, qui ne sont toujours pas en conformité. Les CAC ont ainsi un rôle pédagogique à jouer.

Si le succès de l'atelier sur le RGPD était déjà conséquent l'an dernier, cette année il l'était encore plus avec un amphi plein à craquer. Certainement la faute à un intervenant de qualité : Nicolas Catel, EC et CAC, et à une formation certifiante sanctionnée par une attestation. Dans la perspective de proposer des audits RGPD à leur clientèle, les CAC ont ainsi pu se mettre à jour sur les problématiques de process de traitement et de protection des données dans le contexte de l'économie numérique.