Les cabinets d’avocats ORATIO et CEFIDES annoncent leur rapprochement stratégique

ORATIO et CEFIDES consolident en effet leur positionnement autour de trois des principales capitales économiques françaises : Nantes, Paris et Lyon. Le nouvel ensemble disposera de 14 implantations, réunissant 100 avocats et près de 200 professionnels.

Conçue pour renforcer l’offre de services destinée aux acteurs économiques et aux dirigeants d’entreprise, cette synergie repose sur deux piliers : le partage d’une culture et de fondamentaux communs et la complémentarité des expertises des deux cabinets, en conseil comme en contentieux. Outre la maîtrise de leurs savoir-faire à la source de leur réputation, ces deux acteurs partagent une même vision business et pragmatique de l’accompagnement juridique de leurs clients.

CEFIDES, créé il y a plus de 40 ans à Lyon et également installé à Villefranche-sur-Saône, intervient en droit des sociétés et transmission d’entreprises, en droit social ainsi qu’en droit des contrats et en contentieux des affaires. Ce rapprochement lui permet d’étendre sa notoriété ainsi que son offre de conseil au droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle, au droit bancaire et financier, au droit de l’immobilier, ainsi qu’au droit fiscal.

Dans le cadre de sa stratégie de développement national, ORATIO étend ainsi son rayonnement à Lyon et la région Rhône-Alpes. Fondé depuis plus de 50 ans, ORATIO dispose désormais de 14 implantations en régions et à Paris.

Pour Gilles Camphort, Président d’ORATIO, « Lyon constitue une étape clé pour ORATIO. Disposer d’un ancrage en terre lyonnaise était l’un de nos objectifs depuis plusieurs années. C’est un formidable levier de développement pour le cabinet et nous sommes ravis de ce rapprochement avec nos confrères et amis de CEFIDES, avec lesquels nous partageons la même proximité clients et la même conception du métier d’avocat ».

Valérie Giet, associée de CEFIDES, précise : « Nous sommes très heureux de cette évolution pour nos clients, nos partenaires et nos équipes ; ce rapprochement nous permet d’accélérer notre développement notamment par l’offre de nouvelles expertises ».

Un rapprochement également gagnant pour les équipes, qui ouvre de nouvelles opportunités et perspectives pour les collaborateurs et les nouveaux talents.