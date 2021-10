Les Business Angels des grandes écoles suivent Echy

Echy, start-up innovante spécialisée dans l’éclairage naturel par fibre optique, annonce une levée de fonds de 500 000 euros. Créée en 2012 par Quentin Martin-Laval, Florent Longa et Stéphanie Le Beuze, Echy a breveté une solution écologique et clivante, permettant d’introduire la lumière du soleil dans les bâtiments au moyen de fibres optiques. Née sur les bancs de Polytechnique, son prototype a depuis vu le jour à l’école des Ponts et Chaussées. En un an et demi seulement, la société a remporté de nombreux prix, et plus récemment le concours mondial d’innovation d’EDF ainsi que le prix Moovjee. Elle a signé un partenariat avec un acteur mondial de l’éclairage traditionnel. La société a réalisé sa première installation en septembre 2013 et prépare les chantiers du deuxième semestre 2014. Cette première levée de fonds significative, avoisinant les 500 K€, auprès de business angels influents dans le domaine du bâtiment et de la finance, lui permettra d’accélérer son lancement commercial et de poursuivre ses efforts de R&D.