Les bureaux de coworking d'Openspot 94 proposent des ateliers pour les entreprises

Au mois de septembre prochain, des ateliers seront réalisés et ouverts aux entrepreneurs qui souhaitent les suivre. Le premier atelier se tiendra le mardi 21 septembre et sera consacré au commerce en ligne. Les participants verront comment optimiser leur site, mettre en avant leur catalogue de produits, seront formé au référencement et à l'analyse de données. Deux jours plus tard, un nouvel atelier aura lieu autour du statut de micro-entrepreneur. Cet atelier sera animé par des conseillers spécialisés de la CCI ou par des experts partenaires. Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'à des personnes déjà initiées souhaitant actualiser leurs connaissances. Aux termes de l'atelier, il sera possible de solliciter les conseillers pour un conseil personnalisé.

Les inscriptions aux ateliers (40 euros) se font sur le site de la CCI Paris Ile-de-France : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/business-coffee