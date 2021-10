Les « braconniers du droit » dans le collimateur

Dressé depuis longtemps contre les « braconniers » qui sévissent sur la toile, le Barreau de Paris est aujourd’hui entendu par la justice. Une trentaine d’enquêtes sont actuellement en cours, dirigées par la section civile du Parquet et menées par la Brigade de la Police judiciaire en charge de la répression de la délinquance contre la personne. Comme le précise le Parquet, « soit nous sommes en face d’anciens avocats ou d’avocats radiés, soit ce sont des personnes qui exercent, sous couvert de conseil juridique, des activités qui relèvent en fait du monopole de l’avocat »…

En l’occurrence, l’exercice illégal de la profession et l’usurpation de titres et de diplômes peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les particuliers. Les conseils ne se donnent jamais en quelques clics… Pour prévenir des procédures ubuesques, le Barreau de Paris a mis en ligne un site –www.garantieavocat.org– qui doit permettre aux justiciables de détecter avec plus de facilité ces braconniers qui disent illicitement le droit et peuvent coûter très cher à celles et à ceux qui les écoutent.