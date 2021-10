Les boutiques éphémères du Fabriqué en France pour vos emplettes de Noël

En cette période de reconfinement, cet événement digital est une opportunité d'acheter des produits français, et de soutenir les Entreprise du patrimoine vivant (EPV) contraintes de fermer leurs points de vente un peu partout en France.

Pour la première fois, des entreprises labellisées EPV et des Maîtres d'Art se regroupent pour proposer au grand public une offre de produits aussi beaux que durables, où l'on découvre que le Fabriqué en France peut être très abordable. L'occasion unique de faire des cadeaux de Noël qui ont du sens et qui soutiennent l'économie locale.

L'INMA se mobilise donc pour proposer un une solution digitale et interactive de vente en ligne et en streaming. Les produits de grands noms labellisés EPV comme Saint James, Vuarnet, La Monnaie de Paris ou encore les Parapluies de Cherbourg, seront mis en scène dans des espaces dédiés, au cœur de chaque ville (Lille, Lyon, Paris et Caen), et disposés par univers : déco, jouets, bijoux, mode, maroquinerie... Le tout sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux pour une expérience dynamique et interactive. Des chefs d'entreprise de la région concernée prendront la parole régulièrement en direct pour présenter leur savoir-faire.

Enfin, les produits achetés pourront être récupérés en “click and collect” ou livrés gratuitement par coursier dans un rayon de 15 km autour de la ville concernée, ou encore acheminés par la Poste moyennant les tarifs de livraison en vigueur.

Pour toutes les informations pratiques, rendez-vous sur www.institut-metiersdart.org ou la page Facebook de l'INMA.