Les bienfaits insoupçonnés de l'olfactif

Raviver la mémoire

L'odorat est le seul sens qui va directement jusqu'au cerveau, sans avoir besoin de détours, contrairement à la vue ou à l'ouïe. La science a pu établir que l'homme possède environ un millier de types de récepteurs olfactifs différents ; ce qui permet de repérer des odeurs spécifiques et de les associer à un moment en particulier. C'est ce que l'on appelle la mémoire olfactive. L'hippocampe, situé dans le cerveau, permet de créer et de fixer les souvenirs, en particulier ceux liés aux expériences. En parallèle, des études canadiennes montrent que la perte de l'odorat est un symptôme précurseur de la maladie d'Alzheimer. Effectuer des tests permettrait de détecter la maladie et suivre son évolution.

Un pouvoir de thérapie

La diffusion de certaines odeurs a aussi un effet apaisant, voire curatif. On parle alors d'olfactothérapie. Dans un service de néonatalogie strasbourgeois, le nombre d'apnées du sommeil a chuté de plus d'un tiers grâce à la diffusion d'huiles essentielles de vanille dans les couveuses. Dans certains hôpitaux, des odeurs agréables sont diffusées à l'accueil ou dans les unités de soins palliatifs. Certains thérapeutes ont d'ailleurs mis au point une mallette d'odeurs. En parallèle, la prison de Fresnes soulage les prisonniers de l'angoisse carcérale en leur ouvrant des fenêtres olfactives.

Un stimulant pour la productivité au travail

Des études ont montré que certaines odeurs sont stimulantes ou peuvent réduire le stress. Une stimulation extérieure maintient l'attention en éveil et aide à rester efficace. A titre d'exemple, le jasmin permet de maintenir un niveau d'attention élevé voire d'améliorer le temps de réaction de 10 %. A contrario, d'autres odeurs peuvent aider les collaborateurs à se détendre durant leur temps de pause comme par exemple la lavande qui influe sur le niveau de stress, en diminuant le taux de cortisol, l'hormone du stress. C'est pour cela qu'au Danemark, lors de grandes réunions, un bouquet de lavande est présenté au milieu de la table pour que chacun puisse en prendre un brin.

Procurer une sensation de bien-être

D'après l'étude de l'agence Beausoleil parue en avril 2019, 90 % des consommateurs préfèrent les magasins utilisant le marketing sensoriel et 56 % d'entre eux ont été attirés dans un magasin par une odeur. Le marketing sensoriel permet surtout de transmettre des émotions et procurer un sentiment de bien-être à ses clients (hôtel, salon esthétique, magasin, ...).

Se projeter dans un lieu agréable

Au-delà de la sensation de bien-être, la diffusion d'odeurs permet de se projeter dans un lieu agréable : le monoï évoquera les vacances au soleil quand les odeurs de sapin ou de pain d'épice feront voyager l'esprit dans l'ambiance de Noël. Utilisée dans certains lieux de passages, l'odorat est mis en exergue lors de massages en institut ou lorsque l'on médite chez soi avec un diffuseur d'huiles essentielles.

Un pouvoir purifiant et hygiénique

Les parfums évoquent les émotions. Que ce soit dans la cosmétique, les produits ménagers ou les diffuseurs d'odeurs, certaines odeurs peuvent évoquer une sensation de propre comme le citron ou les agrumes. Riches en vitamine C et disposant de vertus purifiantes ou antiseptiques, tout le monde s'accorde à dire que ces odeurs procurent un sentiment de propreté ou d'hygiène. C'est pour cela que Natarom a lancé une solution hydroalcoolique aux senteurs d'agrume pour ses clients.